В «О’кее» у «Озерков» покупатели ловили оголодавшего грабителя. Охранник в больнице

Охранник гипермаркета в Выборгском районе Петербурга пострадал в попытке донести до молодого человека, что в магазине услуга «бесплатная еда навынос» не предусмотрена. Ему на помощь пришли покупатели, стало известно «Фонтанке» 8 июня.



Посетителя за кражей в «О’кее» на Выборгском шоссе у станции метро «Озерки» застукали накануне в начале шестого часа вечера. Молодой человек присмотрел себе ужин и решил сделать его бесплатным, а в ответ на удивлённое «постойте» от охранника ринулся в бой.