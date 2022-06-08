В «О’кее» у «Озерков» покупатели ловили оголодавшего грабителя. Охранник в больнице

Охранник гипермаркета в Выборгском районе Петербурга пострадал в попытке донести до молодого человека, что в магазине услуга «бесплатная еда навынос» не предусмотрена. Ему на помощь пришли покупатели, стало известно «Фонтанке» 8 июня.
Посетителя за кражей в «О’кее» на Выборгском шоссе у станции метро «Озерки» застукали накануне в начале шестого часа вечера. Молодой человек присмотрел себе ужин и решил сделать его бесплатным, а в ответ на удивлённое «постойте» от охранника ринулся в бой.
Полицейским позже уточнили, что преступник был не один, но его предполагаемый напарник воспользовался суматохой и сбежал. Застигнутый с товарами отбивался настолько активно, что сотрудника гипермаркета поддержали покупатели.
Приехавшему наряду передали сварщика, которому едва исполнилось 25 лет. Весомой его добычу не назвать — он успел набрать товаров менее чем на 800 рублей. В полиции возбудили дело о грабеже с применением насилия, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Проблем с соблюдением уголовного законодательства, по предварительным данным, у него раньше не было.
61-летний охранник закончил вечер в больнице. Ему диагностировали вывих плеча.