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    В «О’кее» у «Озерков» покупатели ловили оголодавшего грабителя. Охранник в больнице

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    3 комментария

    Охранник гипермаркета в Выборгском районе Петербурга пострадал в попытке донести до молодого человека, что в магазине услуга «бесплатная еда навынос» не предусмотрена. Ему на помощь пришли покупатели, стало известно «Фонтанке» 8 июня.

    Посетителя за кражей в «О’кее» на Выборгском шоссе у станции метро «Озерки» застукали накануне в начале шестого часа вечера. Молодой человек присмотрел себе ужин и решил сделать его бесплатным, а в ответ на удивлённое «постойте» от охранника ринулся в бой.

    Полицейским позже уточнили, что преступник был не один, но его предполагаемый напарник воспользовался суматохой и сбежал. Застигнутый с товарами отбивался настолько активно, что сотрудника гипермаркета поддержали покупатели.

    Приехавшему наряду передали сварщика, которому едва исполнилось 25 лет. Весомой его добычу не назвать — он успел набрать товаров менее чем на 800 рублей. В полиции возбудили дело о грабеже с применением насилия, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Проблем с соблюдением уголовного законодательства, по предварительным данным, у него раньше не было.

    61-летний охранник закончил вечер в больнице. Ему диагностировали вывих плеча.

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    Комментарии (3)

    Трындин
    Съел бы всё в магазине...
    Pilat
    А ничего ему не будет за кражу.
    А вот за вывих может и будет
    HomerMP
    Растёт благосостояние.
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