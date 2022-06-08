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    Роскомнадзор будет контролировать блокировку звонков с подменных номеров

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    Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, станет оператором системы мониторинга блокировки звонков с подменных номеров. Соответствующий проект постановления правительства был подготовлен Минцифры.

    Как сообщает «Коммерсантъ» 8 июня, ссылаясь на документ, доступ к системе будут иметь Минцифры, Роскомнадзор, операторы связи и оперативные органы. Она будет круглосуточно собирать сведения о соединениях, номерах абонентов, в том числе используемых при переадресации, а также сведения о дате и времени вызовов, передачи СМС-сообщений и сетях, которые были при этом задействованы.

    Для анализа полученной информации на предмет нарушения закона на сетях связи операторов расположат узлы верификации звонков, которые будет использовать ГРЧЦ. Служба также ответственна за поставку оборудования для их создания.

    В Минцифры отметили, что финансирование системы предусмотрено нацпрограммой «Цифровая экономика». Средства выделены Роскомнадзору, и от операторов не требуется дополнительных расходов. В ГРЧЦ добавили, что часть системы будет создана в текущем году, но центр пока не приступал к разработке.

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