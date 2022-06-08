Wildberries перевел расчеты с международными партнерами в нацвалюты

Маркетплейс Wildberries в рамках новой финансовой политики перешел на расчеты с зарубежными партнерами в национальных валютах, сообщает 8 июня РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ретейлера.



«Онлайн-платформа Wildberries перешла на расчеты с международными представителями бизнеса в их национальных валютах. Предпринимателям Белоруссии перечисления осуществляются в белорусских рублях, Казахстана — в тенге, Армении — в драмах, Киргизии — в сомах, Узбекистана — в сумах», — цитирует агентство пресс-службу компании.

