Wildberries перевел расчеты с международными партнерами в нацвалюты

Маркетплейс Wildberries в рамках новой финансовой политики перешел на расчеты с зарубежными партнерами в национальных валютах, сообщает 8 июня РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ретейлера.
«Онлайн-платформа Wildberries перешла на расчеты с международными представителями бизнеса в их национальных валютах. Предпринимателям Белоруссии перечисления осуществляются в белорусских рублях, Казахстана — в тенге, Армении — в драмах, Киргизии — в сомах, Узбекистана — в сумах», — цитирует агентство пресс-службу компании.
Как отмечают в Wildberries, новая финансовая политика, касающаяся как продавцов товаров, так и владельцев партнерских пунктов выдачи заказов и партнерских сортировочных центров, позволит оказать поддержку представителям локального бизнеса на зарубежных рынках.
«Новая финансовая политика позволит сделать взаимные расчеты еще более прозрачными, укрепит региональные валюты, а предпринимателям — поможет минимизировать возможные потери из-за колебаний курсов валют и необходимости их конвертации», — добавили в пресс-службе компании.
Ранее Wildberries запустил продажу запчастей для автомобилей, мотоциклов и коммерческого транспорта, ввезенных в Россию по параллельному импорту из стран Азии, СНГ и Европы. В частности, речь идет о двигателях, топливных системах, трансмиссии, электрооборудовании, запчастях для ходовой системы и рулевом управлении. Заказать детали можно не только по России, но и в Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию.