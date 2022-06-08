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    «Я неуловим, тик-так». Человек со странным ником пугает суды своими сектантами и кровью

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    Выборгский, Октябрьский и Красногвардейский суды эвакуируются после получения очередной порции анонимок лично и через полицию.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 8 июня, неизвестный требует за прекращение безобразия 2 млн рублей. «Фонтанка» заглянула в одно из писем: вопросов больше, чем ответов.

    Шантажист представился человеком с никнеймом Хайз. В исламе этим словом называют менструальное кровотечение у женщин. Хайз заявил, что его «сектанты заложили СВУ в зданиях всех судов Петербурга и в ТЦ «Лето». Аноним потребовал обеспечить свободу Богдану Дмитруку из Нефтеюганска. В Югре уже эвакуировали школы из-за Дмитрука, но никому так и не удалось выяснить, кто это.

    Хайз дал номер своего электронного кошелька и предупредил, что кровь будет литься, пока ему не переведут два миллиона. Завершил он свое послание словами: «Я неуловим, тик-так», что бы это ни значило.

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