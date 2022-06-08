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    Воры обчистили квартиру петербургской пенсионерки, не погнушавшись шелковыми простынями и плюшевым бобром

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    Пожилая жительница Ленинского проспекта осталась без вещей и воспоминаний после почти двухлетнего отсутствия в квартире.

    В полицию 89-летняя жительница Кировского района Петербурга обратилась накануне около двух дня. Она сообщила, что вернулась в квартиру дома на Ленинском проспекте, 115, после двухлетнего отсутствия и обнаружила её почти пустой. По данным заявительницы, пропали две иконы, сервиз на шесть персон, вещи, в том числе чемодан с вечерним платьем и палантином, норковый берет, техника (овощерезка, кофеварка), серебряные столовые приборы, два комплекта белья из шелка и бархатное покрывало. Не погнушались воры также и плюшевой игрушкой — бобром.

    Сумму ущерба пострадавшая оценила в 120 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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