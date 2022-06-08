Евро на Мосбирже снова падает, а доллар — наоборот

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже утром 8 июня растет на
Индекс Мосбиржи на открытии повышается на
Сейчас
+14˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Облачно, без осадков
Ощущается как 13
3 м/с, ю-в
761мм
59%
Пробки
4/10
Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже утром 8 июня растет на
Индекс Мосбиржи на открытии повышается на
Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.
12 мая 2022, 10:14
06 июня 2022, 10:14
26 мая 2022, 10:24
11 апреля 2022, 10:07
31 мая 2022, 10:22
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter