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    Евро на Мосбирже снова падает, а доллар — наоборот

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    2 комментария

    Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже утром 8 июня растет на 0,34 %, до 61,25 рубля. Курс евро снижается на 0,59 % — до 65,21 рубля.

    Индекс Мосбиржи на открытии повышается на 0,22 %, РТС — на 0,4 %, передаёт ТАСС.

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    Комментарии (2)

    AlexZZZ
    Какой кликбейт заголовок опять у Ф!
    Колебания в пределах 1% ещё полгода назад никто бы не заметил и внимания не обращал. Новостей дифицит что-ли?
    СлаваРоссии
    мериканцы опять европу обманули.
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