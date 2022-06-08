Евро на Мосбирже снова падает, а доллар — наоборот

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже утром 8 июня растет на 0,34 % , до 61,25 рубля. Курс евро снижается на 0,59 % — до 65,21 рубля.



Индекс Мосбиржи на открытии повышается на 0,22 % , РТС — на 0,4 % , передаёт ТАСС.

