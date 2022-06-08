«Пошла на разворот не глядя». На Звёздной столкнулись два автомобиля и велосипедист

Статистику типично летних ДТП пополнил инцидент в Московском районе Петербурга.
По предварительным данным, 8 июня около 7:55 на Звёздной улице, 5, столкнулись автомобили «Фольксваген», «КИА» и 26-летний велосипедист. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. Телефонограмма из больницы пока не поступала. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Очевидцы из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» винят автомобилистку. «Велосипедист ехал прямо за чёрным ТС. Женщина пропустила чёрную машину и пошла на разворот, не убедившись в безопасности манёвра», — рассказывает Игорь. «Велосипедист пытался уйти, но девка даже в процессе совершения маневра не смотрела влево, если бы сделала это и дала по тормозам, велосипедист бы закрыл всю работу за неё и избежал столкновения», — пишет Алексия.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.