Бежавшую от суда и дела об избиении дочери женщину задержали в Колпино

Больше месяца сотрудники полиции устанавливали местонахождение 33-летней жительницы Колпино, которую искали по делу о нанесении травм ребенку. Всё это время она была у них под боком.



Обвиняемую в истязании ребенка остановили около двух ночи у дома 93 по улице Пролетарской, стало известно «Фонтанке» 8 июня. Женщину объявили в розыск в мае этого года после того, как она не явилась в суд, где рассматривали её дело. По версии следствия, с 2020 года женщина истязала свою дочь, которая родилась в 2016 году. Она якобы била ребёнка и вырывала волосы.

