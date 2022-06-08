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    Бежавшую от суда и дела об избиении дочери женщину задержали в Колпино

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    1 комментарий

    Больше месяца сотрудники полиции устанавливали местонахождение 33-летней жительницы Колпино, которую искали по делу о нанесении травм ребенку. Всё это время она была у них под боком.

    Обвиняемую в истязании ребенка остановили около двух ночи у дома 93 по улице Пролетарской, стало известно «Фонтанке» 8 июня. Женщину объявили в розыск в мае этого года после того, как она не явилась в суд, где рассматривали её дело. По версии следствия, с 2020 года женщина истязала свою дочь, которая родилась в 2016 году. Она якобы била ребёнка и вырывала волосы.

    Женщину доставили в отдел полиции.

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    Комментарии (1)

    Delon
    Как пишут заголовки.... Просто кошмар.
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