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    Годовалый ребенок выпал с третьего этажа на юге Петербурга, пока мать мыла окна

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    5 комментариев

    Молодая мать не уследила за сыном, и ребенок, облокотившись на москитную сетку, упал с третьего этажа в Московском районе.

    Скорая увезла от дома 11 по улице Севостьянова годовалого мальчика накануне около половины пятого дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 июня. Малыша с травмой головы и переломом ноги поместили в реанимацию детской городской больницы № 5. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

    Сотрудники полиции Московского района опросили 31-летнюю мать ребенка. Она, по предварительной информации, сообщила, что днем мыла окна. В это время малыш якобы забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал с высоты третьего этажа.

    Семья ребенка благополучная, на учетах не состоит.

    Проводится проверка.

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    Комментарии (5)

    Штиль
    Мамаша виновата.
    Cashmare
    годовалый ребенок не мог сам залезть на подоконник, не надо свистеть
    gatsby55
    "...и вместе с ней упал с высоты третьего этажа...." С мамкой что ли?
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