Годовалый ребенок выпал с третьего этажа на юге Петербурга, пока мать мыла окна

Молодая мать не уследила за сыном, и ребенок, облокотившись на москитную сетку, упал с третьего этажа в Московском районе.
Скорая увезла от дома 11 по улице Севостьянова годовалого мальчика накануне около половины пятого дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 июня. Малыша с травмой головы и переломом ноги поместили в реанимацию детской городской больницы
Сотрудники полиции Московского района опросили 31-летнюю мать ребенка. Она, по предварительной информации, сообщила, что днем мыла окна. В это время малыш якобы забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал с высоты третьего этажа.
Семья ребенка благополучная, на учетах не состоит.
Проводится проверка.