МВД выступает против штрафов для сотрудников ГИБДД

Российское МВД не поддерживает законопроект об административной ответственности для инспекторов ГИБДД за незаконное выписывание штрафов, поскольку санкции за такое нарушение в федеральном законодательстве уже есть. Об этом РИА Новости сообщает 8 июня со ссылкой на ведомство.
Законопроект об ответственности сотрудников ГИБДД за незаконное выписывание штрафов внесли в Госдуму группа сенаторов и депутатов от ЛДПР. Гаишников-нарушителей предлагается штрафовать в размере наложенного ими штрафа, минимальная сумма — 5 тысяч рублей.
«МВД России была направлена позиция в Минюст России, в соответствии с которой законопроект не поддерживается в связи с тем, что за совершение противоправных действий должностные лица органов внутренних дел могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также к административной ответственности в соответствии с КоАП», — говорится в ответе МВД на запрос РИА.
По каждому выявленному ошибочно вынесенному сотрудником ГИБДД постановлению ведётся служебная проверка и принимаются меры, подчеркнули в министерстве.