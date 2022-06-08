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    МВД выступает против штрафов для сотрудников ГИБДД

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    8 комментариев

    Российское МВД не поддерживает законопроект об административной ответственности для инспекторов ГИБДД за незаконное выписывание штрафов, поскольку санкции за такое нарушение в федеральном законодательстве уже есть. Об этом РИА Новости сообщает 8 июня со ссылкой на ведомство.

    Законопроект об ответственности сотрудников ГИБДД за незаконное выписывание штрафов внесли в Госдуму группа сенаторов и депутатов от ЛДПР. Гаишников-нарушителей предлагается штрафовать в размере наложенного ими штрафа, минимальная сумма — 5 тысяч рублей.

    «МВД России была направлена позиция в Минюст России, в соответствии с которой законопроект не поддерживается в связи с тем, что за совершение противоправных действий должностные лица органов внутренних дел могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также к административной ответственности в соответствии с КоАП», — говорится в ответе МВД на запрос РИА.

    По каждому выявленному ошибочно вынесенному сотрудником ГИБДД постановлению ведётся служебная проверка и принимаются меры, подчеркнули в министерстве.

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    Комментарии (8)

    Софокл Аристархович
    Ворон ворону глаз не выклюет!
    houspi
    Своих не бросают!
    Александр Н
    Заголовок статьи выглядит словно сотрудникам ГИБДД станет можно нарушать ПДД :)
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