МВД выступает против штрафов для сотрудников ГИБДД

Российское МВД не поддерживает законопроект об административной ответственности для инспекторов ГИБДД за незаконное выписывание штрафов, поскольку санкции за такое нарушение в федеральном законодательстве уже есть. Об этом РИА Новости сообщает 8 июня со ссылкой на ведомство.



Законопроект об ответственности сотрудников ГИБДД за незаконное выписывание штрафов внесли в Госдуму группа сенаторов и депутатов от ЛДПР. Гаишников-нарушителей предлагается штрафовать в размере наложенного ими штрафа, минимальная сумма — 5 тысяч рублей.