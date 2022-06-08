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    Во имя экологии и экономии. Парламент ЕС озаботился зарядками для гаджетов

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    Обновленные требования к производителям электроники прошли предварительное согласование парламента ЕС. Единые разъем и скорость зарядки гаджетов предполагается ввести на всей территории Евросоюза. Об этом сообщает РБК.

    Предполагается, что с осени 2024 года все портативные устройства малого и среднего размера, которые будут продаваться на территории ЕС, будут оборудованы разъемом типа USB-С. Речь идет как о смартфонах и планшетах, так и о мышах, клавиатурах и колонках.

    Помимо единого разъема, зарядки должны будут заряжать гаджеты с одинаковой скоростью. Приобретая новое устройство, покупатель сможет выбрать — брать электронику с кабелем или без него.

    Озабоченность Европарламента столь серьезным вопросом объясняется все растущим числом зарядных устройств к разного рода гаджетам. В случае принятия закона можно будет использовать одну зарядку для всей электроники.

    Предполагается также, что единая форма заряди — более экологична и экономична. Она позволит покупателям экономить до 250 миллионов евро в год.

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