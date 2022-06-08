Среда джаза с Давидом Голощёкиным: Dexter Gordon — Lionel Hampton Presents Dexter Gordon

Совместная работа американского джазового тенор-саксофониста Dexter Gordon и вибрафониста Lionel Hampton
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Совместная работа американского джазового тенор-саксофониста Dexter Gordon и вибрафониста Lionel Hampton
fontanka.ru
03 марта 2022, 13:18
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