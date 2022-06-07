У «дочки» холдинга «Вертолёты России» украли два генератора на Ми-38 и Ка-31. Подозрения пали на сотрудников

Пропажу двух генераторов для вертолёта Ми-38 обнаружили в марте работники службы безопасности Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов». Об этом 7 июня сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу холдинга «Вертолёты России», в чьем ведении находится организация.



По данным источника издания в авиаотрасли, устройства были похищены сотрудниками предприятия. Оба оцениваются в 9,5 млн рублей.