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    У «дочки» холдинга «Вертолёты России» украли два генератора на Ми-38 и Ка-31. Подозрения пали на сотрудников

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    6 комментариев

    Пропажу двух генераторов для вертолёта Ми-38 обнаружили в марте работники службы безопасности Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов». Об этом 7 июня сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу холдинга «Вертолёты России», в чьем ведении находится организация.

    По данным источника издания в авиаотрасли, устройства были похищены сотрудниками предприятия. Оба оцениваются в 9,5 млн рублей.

    В пресс-службе «Вертолётов России» добавили, что материалы служебной проверки направили в полицию.

    Речь идёт о генераторах переменного тока резервной системы ГТ60ПЧ8Б. Устройство устанавливается не только на Ми-38, но и на вертолёт радиолокационного дозора Ка-31. Последний используется для обнаружения воздушных и надводных целей. Может базироваться на кораблях и на наземных аэродромах.

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    Комментарии (6)

    Porthiriy
    Неужели люди Чубайса оказались причастны?
    VKuser874929
    а кто у нас интересно гендиректор вертолетов россии???
    OttoVonNasmorck
    Устройство устанавливается не только на Ми-38, но и на даче для освещения предбанника.😊
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