У «дочки» холдинга «Вертолёты России» украли два генератора на Ми-38 и Ка-31. Подозрения пали на сотрудников

Пропажу двух генераторов для вертолёта Ми-38 обнаружили в марте работники службы безопасности Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов». Об этом 7 июня сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу холдинга «Вертолёты России», в чьем ведении находится организация.
По данным источника издания в авиаотрасли, устройства были похищены сотрудниками предприятия. Оба оцениваются в 9,5 млн рублей.
В пресс-службе «Вертолётов России» добавили, что материалы служебной проверки направили в полицию.
Речь идёт о генераторах переменного тока резервной системы ГТ60ПЧ8Б. Устройство устанавливается не только на Ми-38, но и на вертолёт радиолокационного дозора Ка-31. Последний используется для обнаружения воздушных и надводных целей. Может базироваться на кораблях и на наземных аэродромах.