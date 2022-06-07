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    И почти никто не узнает. В России собираются засекретить золотовалютные резервы

    2003
    10 комментариев

    Информацию о размере золотого запаса и резерва валюты в России могут засекретить. Соответствующий законопроект рассмотрит правительство страны. Об этом 7 июня сообщает ТАСС.

    Мера будет принята в противовес санкционному давлению. Он согласован со всеми заинтересованными ведомствами, в том числе Центральным банком России.

    Также в законопроекте прописано право должника не объявлять дефолт. Но только в том случае, если требование кредитора не связано с наступлением срока исполнения обязательств. А также, если выплата подпадает под действие указа президента России об их временном исполнении.

    Среди пунктов, прописанных в законопроекте, исключение размеров золотовалютного запаса России из перечня сведений, которые не подлежат засекречиванию.

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    Комментарии (10)

    AndrewBarsik
    Следующим шагом, по-видимому, будет засекречивание сведений о том, кто в стране Президент и где проходят её границы.
    X-кот
    чтоб никто не узнал движение по ним?
    муматор
    когда всё засекретят, вот тогда и заживём! Пересидент и кооператоры к этому ведут.
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