И почти никто не узнает. В России собираются засекретить золотовалютные резервы

Информацию о размере золотого запаса и резерва валюты в России могут засекретить. Соответствующий законопроект рассмотрит правительство страны. Об этом 7 июня сообщает ТАСС.
Мера будет принята в противовес санкционному давлению. Он согласован со всеми заинтересованными ведомствами, в том числе Центральным банком России.
Также в законопроекте прописано право должника не объявлять дефолт. Но только в том случае, если требование кредитора не связано с наступлением срока исполнения обязательств. А также, если выплата подпадает под действие указа президента России об их временном исполнении.
Среди пунктов, прописанных в законопроекте, исключение размеров золотовалютного запаса России из перечня сведений, которые не подлежат засекречиванию.