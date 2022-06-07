И почти никто не узнает. В России собираются засекретить золотовалютные резервы

Информацию о размере золотого запаса и резерва валюты в России могут засекретить. Соответствующий законопроект рассмотрит правительство страны. Об этом 7 июня сообщает ТАСС.



Мера будет принята в противовес санкционному давлению. Он согласован со всеми заинтересованными ведомствами, в том числе Центральным банком России.