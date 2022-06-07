ООН не нашла подтверждения кражи Россией украинского зерна

Заявления Киева о том, что Россия экспортирует украинское зерно не находят подтверждения. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает 7 июня РБК.



По его словам, в ООН видели сообщения СМИ о якобы имевшем место экспорте украинского зерна и даже обсуждали с представителями Всемирной продовольственной программы.