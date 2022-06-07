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    ООН не нашла подтверждения кражи Россией украинского зерна

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    3 комментария

    Заявления Киева о том, что Россия экспортирует украинское зерно не находят подтверждения. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает 7 июня РБК.

    По его словам, в ООН видели сообщения СМИ о якобы имевшем место экспорте украинского зерна и даже обсуждали с представителями Всемирной продовольственной программы.

    «У них нет возможности подтвердить эти обвинения», — добавил Стефан Дюжаррик.

    Представитель генсека ООН еще раз подчеркнул, что организация выступает за свободную торговлю по Черному морю. Только таким образом возможно обеспечить потребности людей во всем мире.

    Первым, еще 30 мая, о том, что с территории Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей вывезено около 500 тысяч тонн зерна заговорил замглавы Минсельхоза Украины Тарас Высоцкий. Позднее ему вторил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

    О том, что Россия вывозила украинское зерно, писали и ряд СМИ. Однако эта информация не нашла подтверждения.

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    Комментарии (3)

    VKuser1862653
    цап-царап
    Kit.
    "Не нашла" - а искала?
    dragvs
    А как они себе представляют доказательства? Вывоз стали из Мариуполя даже на видео сняли. ООН надо лицом как собачку ткнуть?
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