Банк России в три раза повысил лимит на переводы денег за рубеж для физлиц

Центробанк сообщил о повышении лимита на переводы за рубеж для физических лиц со среды. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале регулятора.

«С 8 июня российские резиденты — физические лица имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счёт за рубежом или другому человеку не более 150 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте», — гласит текст сообщения от 7 июня. Прежде лимит составлял 50 тыс. долларов США.



Аналогичную сумму смогут перечислять на зарубежные счета и нерезиденты — физические лица из дружественных стран. При этом в случае, если перевод средств будет проводиться через компании, которые оказывают такие услуги без открытия счёта, месячным лимитом для резидентов и нерезидентов из дружественных стран будет сумма в 10 тыс. долларов или её эквивалент в другой валюте. Прежний порог — пять тыс. долларов США.

«Для всех нерезидентов сохраняется возможность переводов за рубеж средств, которые они получают в качестве зарплаты. Также остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции», — добавили в пресс-службе ЦБ.