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    Банк России в три раза повысил лимит на переводы денег за рубеж для физлиц

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    6 комментариев

    Центробанк сообщил о повышении лимита на переводы за рубеж для физических лиц со среды. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале регулятора.

    «С 8 июня российские резиденты — физические лица имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счёт за рубежом или другому человеку не более 150 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте», — гласит текст сообщения от 7 июня. Прежде лимит составлял 50 тыс. долларов США.

    Аналогичную сумму смогут перечислять на зарубежные счета и нерезиденты — физические лица из дружественных стран.

    При этом в случае, если перевод средств будет проводиться через компании, которые оказывают такие услуги без открытия счёта, месячным лимитом для резидентов и нерезидентов из дружественных стран будет сумма в 10 тыс. долларов или её эквивалент в другой валюте. Прежний порог — пять тыс. долларов США.

    «Для всех нерезидентов сохраняется возможность переводов за рубеж средств, которые они получают в качестве зарплаты. Также остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции», — добавили в пресс-службе ЦБ.

    Ограничения будут действовать до 30 сентября 2022 года включительно.

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    Комментарии (6)

    267288717
    Ну слава Богу! Наконец-то! Побежал я переводить 150 килобаксов, и большое спасибо банку России и тем, кто ему отдаёт распоряжения, за заботу о простом народе!
    xepnuminu
    наконец-то матвиенко получит от мамы перевод.

    хе-хе.
    VKuser279092
    А вот это интересно! Срочно все вспоминаем, кто из окружающих не просто имеет 150 000 долларов США на счету (примерно 9 000 000 рублей в эквиваленте), а ещё и может переводить столько со счёта В МЕСЯЦ! Предполагается, что это регулярная потребность отдельных лиц. Похоже, кое-где кое-что поняли и начинают процесс исхода. Плюс серый импорт, пока здесь.
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