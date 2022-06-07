В петербургском мусоре показался ультиматум Ленобласти

Пока губернаторы Беглов и Дрозденко вынуждены протокольно улыбаться, их подчинённые перешли к ожесточенным схваткам. Ленобласти не нравится петербургский подход к переработке мусора.



В Смольном 7 июня прошел экосовет Петербурга и Ленобласти. Вели губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко. Рядом областной вице-губернатор Ильин и председатели комитетов. Всего — около 70 человек, вплоть до экологов. Поговорили про обращение со строительным мусором. Улыбки, мантры «совместный план» и «позитивные практики».



Тем временем за кулисами эскалация по наглухо нерешаемой теме — обработке городских коммунальных отходов в Ленобласти. Более того, по нашим данным, этот вопрос был исключен из повестки экосовета по просьбе Смольного.



В распоряжении же 47news оказалось письмо от 27 мая председателя комитета по обращению с отходами в Ленобласти Анастасии Кузнецовой к городскому коллеге Александру Герману.



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Поводом стало изучение терсхемы Петербурга по обращению с отходами. Петербург нарисовал свою логистику и свои точки обработки отходов. Перевозчики везут мусор на площадки, статус которых под вопросом. Приводится в пример компания «Эко Лэнд». Ее объект на Бронке в Ломоносовском районе заявлен как «мусороперегрузочная станция», но что это — неясно, в законе такого понятия нет. Такая же площадка в Уткиной заводи, где работает некое ООО «Гамма».

