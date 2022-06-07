Дело женское. На елках в Ленобласти обнаружили яркие шишки необычного цвета

Ели Ленинградской области окрасились в розовый цвет. В Росприроднадзоре говорят, что это нормально и объясняют причину.
Научное название явления — макростробил, рассказали в ведомстве 7 июня. Это молодая женская шишка обыкновенной ели. Именно она может быть как зеленой, так и розовой. Дело в том, что семейство сосновые — однодомные. Это значит, что их репродуктивные органы (как женские, так и мужские) мирно сосуществуют на одном и том же дереве.
Мужские репродуктивные органы ели выглядят как желтоватые колоски и называются микростробилы. Женские более затейливы внешне. У них на ось прикрепляются кроющие и семенные (располагаются в пазухах кроющих) чешуи. Во время опыления молодые женские шишки могут быть двух цветов: розового и зеленого.
Отмечается, что на цвет никак не влияет внешняя среда — это свойство генетическое. Считается, что темный цвет позволяет шишкам лучше поглощать тепло в северных широтах.