Переголосовать не получится. В ЦИК рассказали об электронном голосовании во время выборов

Практика переголосования во время проведения онлайн-голосований использоваться не будет. Об этом 7 июня рассказала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает РИА Новости.



Эксперимент с онлайн-голосованием проводили во время думских и других выборов в сентябре 2021 года. В нем участвовали 6 регионов России. Площадки были выбраны разные. Столичная платформа предполагала процедуру «отложенного голосования». Это означало, что в течение суток жители Москвы могли изменить свое решение. Эксперимент, по словам его авторов, проводился с тем, чтобы человек мог высказать свое реальное мнение, если до этого голосовал под давлением.

