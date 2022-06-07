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    Переголосовать не получится. В ЦИК рассказали об электронном голосовании во время выборов

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    4 комментария

    Практика переголосования во время проведения онлайн-голосований использоваться не будет. Об этом 7 июня рассказала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает РИА Новости.

    Эксперимент с онлайн-голосованием проводили во время думских и других выборов в сентябре 2021 года. В нем участвовали 6 регионов России. Площадки были выбраны разные. Столичная платформа предполагала процедуру «отложенного голосования». Это означало, что в течение суток жители Москвы могли изменить свое решение. Эксперимент, по словам его авторов, проводился с тем, чтобы человек мог высказать свое реальное мнение, если до этого голосовал под давлением.

    «Это… скажем, вносит хаос, удлиняет процесс, затрудняет процесс контроля и так далее. И тезис о том, что это препятствует применению административного ресурса, абсолютно несостоятельный, это палка о двух концах», — заявила Элла Памфилова, комментируя решение об отмене переголосования.

    Она отметила, в стране и так довольно много ресурсов для борьбы с административным ресурсом во время выборов. А главный залог безопасности онлайн-голосования — отсутствие взаимодействия системы с глобальной Сетью.

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    Комментарии (4)

    denem
    Зачем нужна это контора если чем она занимается нет от слова совсем
    Инкогнито2021
    Элла конец близок!
    Дежурный по объединению
    Прошел год, it-специалисты написали бэкдор к системе илектронного голо-сования.
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