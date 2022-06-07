Березки у пруда в Приморском районе Петербурга не зазеленели в срок. На них наступает вода

Деревья на берегу Нижнего Буферного пруда в Петербурге остались без листьев, хотя их собратья на другом берегу вовсю зеленеют. «Фонтанка» писала, как вода в этих местах захватывает сушу.
Фото голой рощи прислали «Фонтанке» местные жители 7 июня. Деревья, по их словам, вымокли и вымерзли из-за поднимающегося уровня воды.
«Фонтанка.ру»
Для сравнения прислали также фото и видео, сделанные несколько недель назад, на которых четко видно, что деревья находятся в воде.
«Фонтанка.ру»
«Фонтанка» подробно рассказывала о тайной жизни Нижнего Буферного пруда в Приморском районе города. Активисты считают, что он затапливает берега из-за некачественно проведенной дноочистки. В комитете по природопользованию это отрицали и связывали все со строительством по соседству, а также с подъемом рельефа.