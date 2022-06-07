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    Глава МИД Италии считает, что слова Медведева об «ублюдках» неприемлемы

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    2 комментария

    Последнее заявление замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева неприемлемо и не ведет к восстановлению мира, уверен министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

    «Высказывания Медведева были очень серьезными и опасными. Это неприемлемые слова, которые нас очень беспокоят еще и потому, что они исходят от заместителя председателя Совета безопасности России. Это не сигнал к диалогу, это не открытие пути к прекращению огня, это не попытка найти мир, а недвусмысленные слова угрозы тем, кто настойчиво стремится к миру», — заявил дипломат (цитата по агентству ANSA).

    Ди Майо добавил, что подобные заявления способствуют «кампании ненависти против Запада».

    Ранее Дмитрий Медведев опубликовал пост в своем телеграм-канале, где объяснил резкость своих высказываний в сторону западных стран.

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    Комментарии (2)

    xepnuminu
    вот что санкции животворящие делают!
    Kot Piter
    Достойный ученик захаровой. =(
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