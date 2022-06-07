Глава МИД Италии считает, что слова Медведева об «ублюдках» неприемлемы

Последнее заявление замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева неприемлемо и не ведет к восстановлению мира, уверен министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
«Высказывания Медведева были очень серьезными и опасными. Это неприемлемые слова, которые нас очень беспокоят еще и потому, что они исходят от заместителя председателя Совета безопасности России. Это не сигнал к диалогу, это не открытие пути к прекращению огня, это не попытка найти мир, а недвусмысленные слова угрозы тем, кто настойчиво стремится к миру», — заявил дипломат (цитата по агентству ANSA).
Ди Майо добавил, что подобные заявления способствуют «кампании ненависти против Запада».
Ранее Дмитрий Медведев опубликовал пост в своем телеграм-канале, где объяснил резкость своих высказываний в сторону западных стран.