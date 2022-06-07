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    Петербуржец обменял полцентнера «дизайнерского» зелья и поддельный паспорт на 15 лет свободы

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    Ленинградский областной суд приговорил к колонии строго режима организатора нарколаборатории под Петербургом. Незаконный бизнес он вёл с помощью знакомого и поддельного паспорта.

    О приговоре 33-летнему Ринату Хабипову 7 июня сообщает прокуратура Ленинградской области. Петербуржца признали виновным в незаконном производстве наркотиков и использовании для прикрытия липового паспорта.

    Суд установил, что подпольную лабораторию Хабипов организовал вместе с давним знакомым и другими подельниками в нежилом помещении во Всеволожском районе. В феврале 2020 года производство накрыли полицейские. Изъяли 21 кг готового «дизайнерского» наркотика и ещё 35 кг его смеси, реактивы для которого приобретались по поддельному документу.

    Партнёр Хабипова по бизнесу уже получил срок, сам он услышал приговор накануне. Суд оценил его производительность в 15 лет и три месяца в колонии строгого режима.

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