Бывший инспектор ГИБДД из Приозерска получил штраф за взятку. Чтобы его оплатить, он намерен брать кредит

Суд в Ленобласти огласил приговор в отношении бывшего инспектора дорожной полиции Приозерска Валерия Гермонина. Он признан виновным в получении взятки и оштрафован на 480 тысяч рублей. Чтобы выплатить эти деньги, экс-полицейский намерен обратиться в банк. Подробности этой занятной истории приводит во вторник, 7 июня, областной портал 47news.
Судом было установлено, что в 2016 году Гермонин прибыл на место ДТП у поселка Кузнечное на трассе «Сортавала», в котором погибли два человека. На месте происшествия он застал водителя — виновника аварии, который был пьян и ездил на машине без номеров. Чтобы избежать освидетельствования, тот предложил инспектору ГИБДД взятку в размере 100 тыс. рублей. Гермонин согласился, получил деньги, но позднее был изобличен и предстал перед судом.
Пообщавшись с осужденным экс-полицейским, 47news выяснили, что средств на оплату штрафа у него, по его словам, попросту нет. «Буду брать кредит. А как еще? У меня пенсия 24 тысячи», — заявил он журналисту. При этом, отвечая на вопрос, принесло ли ему облегчение окончание судебной тяжбы, собеседник ответил, что «крылья у него не выросли и воспарить он не готов».
Подробнее об истории бывшего инспектора Гермонина читайте в материале 47news.