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    Экспортерам дали право зачислять валютную выручку на счета в зарубежных банках

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    1 комментарий

    Резиденты получили право зачислять валютную выручку в зарубежных банках. Об этом 7 июня сообщили в Министерстве финансов. Послабление в ограничениях начало работать с 6 июня.

    На открытые в зарубежных банках счета можно зачислять валюту, полученную от нерезидентов по контрактам оказания услуг, продажи товаров, результатов интеллектуальной деятельности. Главное условие — в конце концов валюта должна вернуться в Россию и быть продана в соответствии с действующими правилами продажи экспортной выручки.

    Продажа экспортной выручки в России была введена 28 февраля. Тогда президент Владимир Путин подписал указ о мерах, вводимых из-за западных санкций. Изначально экспортеры были обязаны продавать 80% валютной выручки, однако позже требование было снижено. В данный момент можно продавать 50 процентов. В конце мая Центральный банк сделал еще одно послабление: срок продажи увеличили с 60 до 120 рабочих дней.

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    Комментарии (1)

    So1nishko
    Видимо на этом расчёты в рублях за нефтегаз и прочее и закончились.
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