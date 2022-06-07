Коронавирус атакует европейскую дипломатию. Глава МИД Германии подхватила COVID-19

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заразилась COVID-19. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба ведомства.
Уточняется, что Бербок заметила потерю вкуса, после чего ее утренний экспресс-тест показал положительный результат. Политик регулярно тестируется на COVID-19.
В связи с заболеванием министра ее запланированные поездки в Пакистан, Турцию и Грецию были отменены.
5 июня стало известно, что COVID-19 обнаружили у главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля. Он сообщил, что чувствует себя нормально и уходит на самоизоляцию.