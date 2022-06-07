    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, зап

    764мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.11eur64.87
    ТЕМА ДНЯ

    Как будут отключать горячую воду

    Скандал в фигурном катанииПрокурорский маневрШестидневки больше не будетОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    COVID-19

    Коронавирус атакует европейскую дипломатию. Глава МИД Германии подхватила COVID-19

    1084
    2 комментария

    Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заразилась COVID-19. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба ведомства.

    Уточняется, что Бербок заметила потерю вкуса, после чего ее утренний экспресс-тест показал положительный результат. Политик регулярно тестируется на COVID-19.

    В связи с заболеванием министра ее запланированные поездки в Пакистан, Турцию и Грецию были отменены.

    5 июня стало известно, что COVID-19 обнаружили у главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля. Он сообщил, что чувствует себя нормально и уходит на самоизоляцию.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    СлаваРоссии
    Готовится 8-й (последний) пакет бандосанкций. - Там один-единственный пункт - харакири англо-саксонских милитаристов.
    Денеб
    Небось все привитые....
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close