В Новоселье планируют в 2025 году открыть новую школу. Застройщик обещает сделать ее «лучшей в стране»

Новая общеобразовательная школа на 1300 учеников откроется в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти в 2025 году. Проектировать ее будет московское бюро Atrium, создавшее частную школу «Летово» в Новой Москве.

— Мы выбирали из бюро и студий с огромным опытом проектирования и строительства современных, интересных школ. Победитель, на наш взгляд, является лидером в этой сфере в России, — пояснил руководитель проектов комплексного освоения территорий Объединения «Строительный трест» Анзор Берсиров. — Мы ориентируемся на несколько современных супер-школ в нашей стране. Только все они либо частные, либо построены на частные деньги. Мы же поставили для себя максимально амбициозную задачу — создать лучшую школу в стране, которая будет при этом обычной муниципальной школой. Мы передадим ее властям Ленобласти в рамках наших соглашений. Но построить интересное здание мало, надо уметь им пользоваться. так что мы будем сочетать интересное архитектурное решение с правильной образовательной системой.

По словам Берсирова, застройщик планирует привлечь к проектированию специалистов по методологии образования и по детской психоаналитике. Кроме того, отдельная компания будет заниматься дизайном интерьеров и комплектацией школы.



Объект в Новоселье появится в рамках концепции развития квартала NEWПИТЕР. Спроектировать школу планируют до конца этого года, а закончить строительство — в 2025 году.

