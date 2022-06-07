Путин присвоил Конашенкову звание генерал-лейтенанта. Новые погоны примеряют в МЧС и Росгвардии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении официальному представителю Минобороны РФ Игорю Конашенкову очередного звания генерал-лейтенанта. Об этом 7 июня пишет ТАСС со ссылкой на документ.
В Кремле подтвердили, что такой указ есть, однако от комментариев воздержались, уточняет агентство.
Конашенков с марта 2017 года является руководителем Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны. С 2015 года освещал военную операцию в Сирии, а с началом спецоперации на Украине выступает с ежедневными брифингами о ходе боевых действий.
Кроме того, как сообщает пресс-служба МЧС России, высшие воинские и специальные звания также получили несколько сотрудников ведомства:
- заместителю министра Николаю Гречушкину присвоено звание генерал-полковника;
- директору Департамента информационных технологий и связи Сергею Ефименко — генерал-майора;
- начальнику ГУ МЧС России по Республике Коми Алексею Пархомовичу — генерал-майора внутренней службы;
- начальнику ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеславу Федосеенко — генерал-майора внутренней службы;
- директору Департамента надзорной деятельности и профилактической работы Ринату Еникееву — генерал-лейтенанта внутренней службы;
- начальнику ГУ МЧС России по Ростовской области Сергею Филиппову — генерал-лейтенанта внутренней службы;
- начальнику ГУ МЧС России по Приморскому краю Роману Чурсину — генерал-лейтенанта внутренней службы.
Указом президента новые звания присвоены и ряду сотрудников из руководства Росгвардии, список привел депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале:
Звание генерал-полковника присвоено:
- заместителю директора Игорю Ильяшу;
- командующему Северо-Кавказским округом Сергею Захарову;
- командующему Южным округом Игорю Турченюку.
Звание генерал-лейтенанта:
- первому замкомандующего Сибирским округом Эдуарду Живаеву;
- заместителю начальника Главного штаба Александру Ковтуну;
- командующему ОГВС Владимиру Макееву;
- начальнику ГУСБ Ивану Шмелеву.
Звание генерал-майора:
- замкомандующего Уральским округом Владимиру Корневу;
- замкомандующего Южным округом Мирзе Мирзаеву;
- руководителю Департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Сергею Шевчуку, а также ещё группе офицеров.