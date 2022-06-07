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    Путин присвоил Конашенкову звание генерал-лейтенанта. Новые погоны примеряют в МЧС и Росгвардии

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    16 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении официальному представителю Минобороны РФ Игорю Конашенкову очередного звания генерал-лейтенанта. Об этом 7 июня пишет ТАСС со ссылкой на документ.

    В Кремле подтвердили, что такой указ есть, однако от комментариев воздержались, уточняет агентство.

    Конашенков с марта 2017 года является руководителем Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны. С 2015 года освещал военную операцию в Сирии, а с началом спецоперации на Украине выступает с ежедневными брифингами о ходе боевых действий.

    Кроме того, как сообщает пресс-служба МЧС России, высшие воинские и специальные звания также получили несколько сотрудников ведомства:

    • заместителю министра Николаю Гречушкину присвоено звание генерал-полковника;
    • директору Департамента информационных технологий и связи Сергею Ефименко — генерал-майора;
    • начальнику ГУ МЧС России по Республике Коми Алексею Пархомовичу — генерал-майора внутренней службы;
    • начальнику ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеславу Федосеенко — генерал-майора внутренней службы;
    • директору Департамента надзорной деятельности и профилактической работы Ринату Еникееву — генерал-лейтенанта внутренней службы;
    • начальнику ГУ МЧС России по Ростовской области Сергею Филиппову — генерал-лейтенанта внутренней службы;
    • начальнику ГУ МЧС России по Приморскому краю Роману Чурсину — генерал-лейтенанта внутренней службы.

    Указом президента новые звания присвоены и ряду сотрудников из руководства Росгвардии, список привел депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале:

    Звание генерал-полковника присвоено:

    • заместителю директора Игорю Ильяшу;
    • командующему Северо-Кавказским округом Сергею Захарову;
    • командующему Южным округом Игорю Турченюку.

    Звание генерал-лейтенанта:

    • первому замкомандующего Сибирским округом Эдуарду Живаеву;
    • заместителю начальника Главного штаба Александру Ковтуну;
    • командующему ОГВС Владимиру Макееву;
    • начальнику ГУСБ Ивану Шмелеву.

    Звание генерал-майора:

    • замкомандующего Уральским округом Владимиру Корневу;
    • замкомандующего Южным округом Мирзе Мирзаеву;
    • руководителю Департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Сергею Шевчуку, а также ещё группе офицеров.

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    Комментарии (16)

    DH_
    А Медведеву! Медведеву-то дали чего?
    Инкогнито2021
    Кильку назначили Акулой
    267086865
    почему путину не присвоят генералиссимуса...заслужил.
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