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    Только черному коту и не везет. Напротив Петропавловской крепости сбили котенка

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    2 комментария

    Черный кот угодил под колеса автомобиля на Петроградской стороне Петербурга днем 7 июня. На крики животного сбежались прохожие и нашлись неравнодушные люди, готовые помочь.

    Фото: «Мегаполис»
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    ДТП произошло на Кронверкской набережной у Восточного артиллерийского моста. Автомобиль сбил котенка и уехал, рассказала «Мегаполису» очевидица Валерия. По ее словам, котенок лежал на газоне, уткнувшись мордочкой в траву, дрожал и кричал, но в руки не давался. Вскоре его заметили и другие прохожие и стали собираться вокруг.

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    «Люди подходили, еще и еще. Одна женщина, очень хорошая, забрала его, сказала, что отвезет в клинику», — сказала Валерия.

    Фото: «Мегаполис»

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    Комментарии (2)

    razmer82
    Как хорошо,что есть добрые люди!!! он же котёнок,совсем беззащитный.
    274505277
    Тот, кто сбил, мог и не заметить этого.
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