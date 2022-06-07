Только черному коту и не везет. Напротив Петропавловской крепости сбили котенка

Черный кот угодил под колеса автомобиля на Петроградской стороне Петербурга днем 7 июня. На крики животного сбежались прохожие и нашлись неравнодушные люди, готовые помочь.
ДТП произошло на Кронверкской набережной у Восточного артиллерийского моста. Автомобиль сбил котенка и уехал, рассказала «Мегаполису» очевидица Валерия. По ее словам, котенок лежал на газоне, уткнувшись мордочкой в траву, дрожал и кричал, но в руки не давался. Вскоре его заметили и другие прохожие и стали собираться вокруг.
«Люди подходили, еще и еще. Одна женщина, очень хорошая, забрала его, сказала, что отвезет в клинику», — сказала Валерия.