Принцесса и шаман-афроамериканец. Королевская семья Норвегии готовится к свадьбе

Сообщение о неожиданной помолвке распространила королевская семья Норвегии. Поздравления в связи с грядущей свадьбой принимают принцесса Марты-Луиза и ее жених. Сейчас оба живут в Лос-Анджелесе.

Известно, что 47-летний Дурек Верретт называет себя потомственным шаманом в 6-ом поколении. Частные сеансы он дает под именем шаман Дурек. Жизнь клиентов, среди которых есть актрисы Нина Добрев и Гвинет Пэлтроу, он делает более гармоничной и осознанной. При этом успевает вести онлайн-курсы и писать книги.

Об отношениях шамана и принцессы было официально объявлено в мае 2019 года. Изначально предполагалось, что Дурек переедет в Норвегию. Однако, позже принцесса приняла решение покинуть родную страну с тем, чтобы периодически все же возвращаться домой.

Известно, что принцессе Марте-Луизе 50 лет. Она – четвертая в очереди на престол Норвегии. От титула «Ее королевское высочество» член королевской семьи отказалась еще в 2002 году, когда изъявила желание заниматься бизнесом. Титул принцессы Марта-Луиза сохранила.