    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, зап

    764мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.11eur64.87
    ТЕМА ДНЯ

    Как будут отключать горячую воду

    Скандал в фигурном катанииПрокурорский маневрШестидневки больше не будетОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Принцесса и шаман-афроамериканец. Королевская семья Норвегии готовится к свадьбе

    671
    1 комментарий

    Сообщение о неожиданной помолвке распространила королевская семья Норвегии. Поздравления в связи с грядущей свадьбой принимают принцесса Марты-Луиза и ее жених. Сейчас оба живут в Лос-Анджелесе.

    Помолвлена старшая дочь короля Норвегии Харальда V и королевы Сони, сообщает 7 июня РБК со ссылкой на официальное сообщение королевского дома. Избранник принцессы – потомственный шаман, афроамериканец Дурек Верретт.

    Известно, что 47-летний Дурек Верретт называет себя потомственным шаманом в 6-ом поколении. Частные сеансы он дает под именем шаман Дурек. Жизнь клиентов, среди которых есть актрисы Нина Добрев и Гвинет Пэлтроу, он делает более гармоничной и осознанной. При этом успевает вести онлайн-курсы и писать книги.

    Об отношениях шамана и принцессы было официально объявлено в мае 2019 года. Изначально предполагалось, что Дурек переедет в Норвегию. Однако, позже принцесса приняла решение покинуть родную страну с тем, чтобы периодически все же возвращаться домой.

    Известно, что принцессе Марте-Луизе 50 лет. Она – четвертая в очереди на престол Норвегии. От титула «Ее королевское высочество» член королевской семьи отказалась еще в 2002 году, когда изъявила желание заниматься бизнесом. Титул принцессы Марта-Луиза сохранила.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Гриб
    Рагнар Лодброк перевернулся в могиле!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close