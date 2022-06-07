Электрички для детей до семи лет стали бесплатными

Дети в возрасте от 5 до 7 лет смогут ездить в электричках бесплатно. Соответствующий законопроект был принят депутатами Госдумы 7 июня.
Как отметил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, принятие закона и внедрение новшества станут дополнительной мерой поддержки для семей, в которых есть дети.
«В каком бы регионе ни жил малыш, до семи лет у него будет бесплатный проезд в электричке. Родителям платить за ребенка не придется», – отметил председатель нижней палаты парламента.
По словам Вячеслава Володина, решение о бесплатном проезде зависит от возможностей региона. В 48 субъектах России дети в возрасте от 5 до 7 лет имеют возможность ездить со скидкой 50–75 процентов. В ряде регионов родители вынуждены оплачивать поездки в полном объеме.
Ранее Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека в России после 15 марта.