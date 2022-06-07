Электрички для детей до семи лет стали бесплатными

Дети в возрасте от 5 до 7 лет смогут ездить в электричках бесплатно. Соответствующий законопроект был принят депутатами Госдумы 7 июня.

Как отметил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, принятие закона и внедрение новшества станут дополнительной мерой поддержки для семей, в которых есть дети.