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    Электрички для детей до семи лет стали бесплатными

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    Дети в возрасте от 5 до 7 лет смогут ездить в электричках бесплатно. Соответствующий законопроект был принят депутатами Госдумы 7 июня.

    Как отметил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, принятие закона и внедрение новшества станут дополнительной мерой поддержки для семей, в которых есть дети.

    «В каком бы регионе ни жил малыш, до семи лет у него будет бесплатный проезд в электричке. Родителям платить за ребенка не придется», – отметил председатель нижней палаты парламента.

    По словам Вячеслава Володина, решение о бесплатном проезде зависит от возможностей региона. В 48 субъектах России дети в возрасте от 5 до 7 лет имеют возможность ездить со скидкой 50–75 процентов. В ряде регионов родители вынуждены оплачивать поездки в полном объеме.

    Ранее Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека в России после 15 марта.

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