Финский актер из «Особенностей национальной охоты» закрыл советский ресторан из-за событий на Украине

Финский актер Вилле Хаапасало, сыгравший однофамильца Райво в фильме «Особенности национальной охоты», закрыл свой ресторан советской кухни Davai Davai. Об этом 7 июня сообщает РБК со ссылкой на финские СМИ.
«Мировая политическая ситуация стала причиной закрытия. В настоящее время идея ресторана является бестактной», — рассказал актер.
Хаапасало считает, что из-за ситуации на Украине национальные блюда советских республик теперь не востребованы. Впрочем, совсем закрывать заведение он не собирается — ожидается, что ресторан откроется осенью в новом формате.
Davai Davai расположен в центре Хельсинки, актер открыл его совсем недавно — в октябре 2021-го. Представители заведения ранее заявляли, что направляют материальную помощь украинцам.