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    Финский актер из «Особенностей национальной охоты» закрыл советский ресторан из-за событий на Украине

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    8 комментариев

    Финский актер Вилле Хаапасало, сыгравший однофамильца Райво в фильме «Особенности национальной охоты», закрыл свой ресторан советской кухни Davai Davai. Об этом 7 июня сообщает РБК со ссылкой на финские СМИ.

    «Мировая политическая ситуация стала причиной закрытия. В настоящее время идея ресторана является бестактной», — рассказал актер.

    Хаапасало считает, что из-за ситуации на Украине национальные блюда советских республик теперь не востребованы. Впрочем, совсем закрывать заведение он не собирается — ожидается, что ресторан откроется осенью в новом формате.

    Davai Davai расположен в центре Хельсинки, актер открыл его совсем недавно — в октябре 2021-го. Представители заведения ранее заявляли, что направляют материальную помощь украинцам.

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    Комментарии (8)

    FedorGr
    Вмели впитал в себя всё, чему он научился в России или может тому, что пришло ему в голову сейчас. Открыл ресторан с советской едой ( кто помнит эту тошниловку) и стал торговатьхачапури, заказывая их за 1 евро в Эстонии, и продавая в Финляндии по 13 в розницу, и по 8, через Кеско оптом. Вот и всё умение. Ресторан закрылся, так как советскую тошниловку, никто и нигде, есть не хочет. Тем более платить за это еще в евро.
    Марти МакФлай
    Гонорары, заработанные здесь, наверняка ведь тоже вернет? Грязные деньги агрессора, так сказать.
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