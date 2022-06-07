Финский актер из «Особенностей национальной охоты» закрыл советский ресторан из-за событий на Украине

Вмели впитал в себя всё, чему он научился в России или может тому, что пришло ему в голову сейчас. Открыл ресторан с советской едой ( кто помнит эту тошниловку) и стал торговатьхачапури, заказывая их за 1 евро в Эстонии, и продавая в Финляндии по 13 в розницу, и по 8, через Кеско оптом. Вот и всё умение. Ресторан закрылся, так как советскую тошниловку, никто и нигде, есть не хочет. Тем более платить за это еще в евро.