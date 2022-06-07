Минивэн уложил кроссовером забор на Приморском шоссе

ДТП с «перевертышем» затруднило движение в Приморском районе Петербурга днем 7 июня. Жертвой аварии, судя по фото, пал забор.
Около 13:50 на Приморском шоссе, возле дома 142, столкнулись минивэн Hyundai и кроссовер SsangYong Actyon, сообщает «Дорожный инспектор». От удара кроссовер отлетел в ограждение проезжей части и опрокинулся на бок. При этом его развернуло поперек дороги так, что он лег частично на проезжую часть, частично на тротуар и газон.
В результате аварии мужчина, управлявший SsangYong, получил ушибы. Водитель «Хёндэ» рассказал «Дорожному инспектору», что выезжал с Горской, пошел на разворот и не заметил кроссовер. Со слов второго участника, он ехал прямо, а минивэн вырулил с заправки.
По данным «Яндекс.Пробок», движение в районе места ДТП затруднено в сторону центра.