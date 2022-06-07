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    Минивэн уложил кроссовером забор на Приморском шоссе

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    1 комментарий

    ДТП с «перевертышем» затруднило движение в Приморском районе Петербурга днем 7 июня. Жертвой аварии, судя по фото, пал забор.

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    Около 13:50 на Приморском шоссе, возле дома 142, столкнулись минивэн Hyundai и кроссовер SsangYong Actyon, сообщает «Дорожный инспектор». От удара кроссовер отлетел в ограждение проезжей части и опрокинулся на бок. При этом его развернуло поперек дороги так, что он лег частично на проезжую часть, частично на тротуар и газон.

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    В результате аварии мужчина, управлявший SsangYong, получил ушибы. Водитель «Хёндэ» рассказал «Дорожному инспектору», что выезжал с Горской, пошел на разворот и не заметил кроссовер. Со слов второго участника, он ехал прямо, а минивэн вырулил с заправки.

    По данным «Яндекс.Пробок», движение в районе места ДТП затруднено в сторону центра.

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    Фото: «Дорожный инспектор»
    Фото: «Дорожный инспектор»

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    Комментарии (1)

    Наталия П
    это ж какой удар должен быть чтобы перевернуть эту машину 🤔
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