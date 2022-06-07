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    В православной России появилась Крымская митрополия с тремя епархиями

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    Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская епархии Украинской православной церкви вошли в подчинение патриарху Кириллу и объединены в Крымскую митрополию РПЦ. Об этом 7 июня говорится в постановлении Священного синода Русской православной церкви.

    В постановлении также говорится, что статус УПЦ может быть изменен лишь после постановления Поместного собора РПЦ.

    «Напомнить, что решение об изменении статуса Украинской православной церкви может быть принято лишь в рамках канонической процедуры, включающей постановление Поместного собора Русской православной церкви. Подчеркнуть, что самочинные действия по изменению статуса Украинской православной церкви могут привести к появлению нового раскола внутри нее», — говорится в документе.

    Синод также призвал всех архиереев, священнослужителей, монашествующих и верующих РПЦ к усиленной молитве о сохранении церковного единства.

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