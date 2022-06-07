В православной России появилась Крымская митрополия с тремя епархиями

Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская епархии Украинской православной церкви вошли в подчинение патриарху Кириллу и объединены в Крымскую митрополию РПЦ. Об этом 7 июня говорится в постановлении Священного синода Русской православной церкви.



В постановлении также говорится, что статус УПЦ может быть изменен лишь после постановления Поместного собора РПЦ.

