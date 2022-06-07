Двух полураздетых детей нашли гуляющими по Кингисеппу. Нянчивший их отец решил, что есть дела поважнее

Уголовным делом по статье об оставлении в опасности может обернуться прогулка четырёхлетней девочки с младшим братом в Кингисеппском районе Ленобласти. Мать доверила их бывшему супругу, а он понадеялся на крепкий детский сон.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 7 июня, накануне в половине второго часа дня полицию известили о детях, гуляющих без взрослых во дворе на Крикковском шоссе, 12. Возраст мальчика и девочки подобной самостоятельности не предполагал, их полураздетый вид наводил на нехорошие мысли.



Приехавшие на место сотрудники, в том числе инспекторы по делам несовершеннолетних, нашли девочку четырёх лет и её двухлетнего брата. Оба были невредимы, но на время разбирательства их оставили в больнице.