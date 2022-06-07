Шойгу заявил о взятии под контроль «значительной части» ЛНР и ДНР

В ходе специальной военной операции на Украине Святогорск взят под контроль. Такое заявление 7 июня сделал министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.
Глава Минобороны отметил, что под контроль взята «значительная часть Донецкой и Луганской народных республик». По словам Сергея Шойгу, речь идет о населенных пунктах, расположенных по левому берегу Северского Донца. Среди них — Красный Лиман и Святогорск. Всего таких городов и поселков — 15.
Среди крупнейших населенных пунктов, находящихся под контролем российских военных, — Студенок, Яровая, Ямполь и Дробышево.
Напомним, что 6 июня Минобороны рассказывало о том, что близко к взятию под контроль Святогорска. По данным ведомства, при отступлении украинские военные взорвали мост через Северский Донец. Часть солдат ВСУ вынуждена была перебираться на другой берег вплавь.