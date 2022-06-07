Отец года. Мужчина устроил ребенку «уроки вождения» посреди оживленной трассы в Воронеже

Воронежская полиция устанавливает личность мужчины, который гулял с маленьким ребенком по разделительной полосе дороги. Опасные «уроки вождения» заснял на видео очевидец.
Видео: «Мой и твой Воронеж»
На записи, опубликованной 7 июня в группе «Мой и твой Воронеж», видно, как мужчина идет по разделительной полосе оживленного шоссе, а рядом с ним на игрушечной машинке едет ребенок. «Практика» проходила посреди Кольцовской улицы в Воронеже.
«Поправьте меня, если ошибаюсь, но данная полоса применяется экстренными службами, чтобы беспрепятственно проехать участок дороги. Да и просто лихачей часто вижу, которые любят с ветерком промчаться по этой полосе», — отмечает в комментариях участник группы Юрий.
В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области изданию «Подъём» рассказали, что сейчас полицейские устанавливают личность отца, допустившего нарушение, чтобы привлечь его к ответственности. «Нужно сказать, что, безусловно, родители являются примером для своих детей, и любое противоправное поведение просто неприемлемо. В текущем году 37 ДТП произошло с участием пешеходов, и каждое третье из них — пострадали дети младше 10 лет, поэтому в любом случае правовая оценка действиям данного отца будет дана», — подчеркнули в главке.