Школьники увели в Купчино ИЖ, почти приходящийся им ровесником

Полиция Фрунзенского района Петербурга раскрыла угон «совершеннолетнего» ИЖа, произошедший в конце мая. Под подозрение попала компания подростков.
Сам угон произошел ранним утром 31 мая. Между тремя часами ночи и шестью утра от дома 20, корпус 2, по Купчинской улице похитили ИЖ 2004 года выпуска, принадлежащий 75-летнему местному жителю. Было возбуждено уголовное дело о краже по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 6 июня машину нашли неподалеку — у дома 24 по Купчинской улице, стало известно «Фонтанке» 7 июня.
В 10 утра понедельника полицейские задержали и подозреваемых в угоне. Ими оказались трое подростков: 17-летний житель Шушар и двое местных девятиклассников. Всех троих отпустили под подписку о невыезде.