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    Школьники увели в Купчино ИЖ, почти приходящийся им ровесником

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    Полиция Фрунзенского района Петербурга раскрыла угон «совершеннолетнего» ИЖа, произошедший в конце мая. Под подозрение попала компания подростков.

    Сам угон произошел ранним утром 31 мая. Между тремя часами ночи и шестью утра от дома 20, корпус 2, по Купчинской улице похитили ИЖ 2004 года выпуска, принадлежащий 75-летнему местному жителю. Было возбуждено уголовное дело о краже по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 6 июня машину нашли неподалеку — у дома 24 по Купчинской улице, стало известно «Фонтанке» 7 июня.

    В 10 утра понедельника полицейские задержали и подозреваемых в угоне. Ими оказались трое подростков: 17-летний житель Шушар и двое местных девятиклассников. Всех троих отпустили под подписку о невыезде.

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