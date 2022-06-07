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    В Минцифры рассказали о плане «Б» на случай отключения интернет-трафика из Европы

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    10 комментариев

    Отключение от европейских точек обмена не станет критическим. Россия сможет получить интернет-трафик из Азии. Об этом 7 июня сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, передает РИА Новости.

    «В случае полного отключения в Европе российских операторов от международных точек обмена трафиком перенаправить трафик через Азию», — такое заявление сделал Максут Шадаев на форуме, проходящем в Москве.

    Министр отметил, что к такому варианту развития событий готов уже и магистральный оператор — «Ростелеком».

    По словам Шадаева, прецеденты с отключением отечественных операторов от международных точек обмена трафиком уже имели место быть.

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    Комментарии (10)

    Alex000
    Это даже не смешно.
    Дежурный по объединению
    "Россия сможет получить интернет-трафик из Азии" - параллельный импорт?
    angel of death
    ну не будет интернета, пойдём дружно на завод =)
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