В Минцифры рассказали о плане «Б» на случай отключения интернет-трафика из Европы

Отключение от европейских точек обмена не станет критическим. Россия сможет получить интернет-трафик из Азии. Об этом 7 июня сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, передает РИА Новости.
«В случае полного отключения в Европе российских операторов от международных точек обмена трафиком перенаправить трафик через Азию», — такое заявление сделал Максут Шадаев на форуме, проходящем в Москве.
Министр отметил, что к такому варианту развития событий готов уже и магистральный оператор — «Ростелеком».
По словам Шадаева, прецеденты с отключением отечественных операторов от международных точек обмена трафиком уже имели место быть.