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    Отец посадил сына-подростка за руль на Выборгском шоссе и попал на 30 тысяч рублей

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    1 комментарий

    По Выборгскому шоссе ехал «Сеат» на аварийке. Автомоблисты заметили за рулем ребенка.

    Сотрудников ГИБДД вызвали на Выборгское шоссе в Парголово накануне около 6:40 утра, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. У дома 503 они остановили «Сеат Леон», за рулем которого находился 10-летний мальчик. Рядом, на пассажирском сиденье был его отец, который спозаранку решил приобщить ребенка к вождению. Семья живет в Выборгском районе Петербурга. От дома на проспекте Энгельса они успели доехать до Парголово.

    Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    На мужчину составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.7 КоАП РФ. По части 3 статьи — передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, — ему полагается штраф до 30 тысяч рублей.

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    Комментарии (1)

    Алешик
    не перевелись ещё у нас Павлик Морозовы... вломили мужика!.. а между прочим, этот подросток, судя по видео,водит поаккуратнее многих имеющихся на дорогах "профессионалов",и вот уж он точно не представляет такой угрозы,как водилы под солью,под шариками,укуренные или просто пьяные!..🤷
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