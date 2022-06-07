Отец посадил сына-подростка за руль на Выборгском шоссе и попал на 30 тысяч рублей

По Выборгскому шоссе ехал «Сеат» на аварийке. Автомоблисты заметили за рулем ребенка.
Сотрудников ГИБДД вызвали на Выборгское шоссе в Парголово накануне около 6:40 утра, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. У дома 503 они остановили «Сеат Леон», за рулем которого находился 10-летний мальчик. Рядом, на пассажирском сиденье был его отец, который спозаранку решил приобщить ребенка к вождению. Семья живет в Выборгском районе Петербурга. От дома на проспекте Энгельса они успели доехать до Парголово.
Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
На мужчину составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.7 КоАП РФ. По части 3 статьи — передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, — ему полагается штраф до 30 тысяч рублей.