    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, зап

    764мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.11eur64.87
    Скандал в фигурном катанииПрокурорский маневрВыставка Врубеля- что смотретьОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Российское правительство будет субсидировать телевизионную рекламу

    1706
    6 комментариев

    Правительство РФ одобрило выделение субсидий на поддержку рекламы российских брендов. В первую очередь речь идет о размещении на телеканалах. В 2022 году на эти цели будет выделено 500 миллионов рублей, сообщил 7 июня глава Минпромторга Денис Мантуров во время своего выступления на форуме «Неделя российского ритейла».

    «Правительство приняло решение, в этом году впервые будет выделено пока 500 миллионов рублей в пилотном режиме на продвижение в СМИ, в первую очередь на телевидении, российских брендов», — цитирует заявление Мантурова РИА Новости.

    Из открытых источников следует, что на одном из федеральных каналов 12 выходов во время рейтинговых программ стоит более 400 тысяч рублей с учетом «пакетных» скидок.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (6)

    267086865
    При чем тут правительство? Это мы, за счет наших налогов, из наших карманов будем финансировать весь этот соцзаказ.
    266110330
    А типа так - их показывают по ящику каждый день - это не реклама ?
    и так уж задолбали всех, ещё и рекламу ? пускай права на фильмы покупают и спонсируют съёмки, какая ещё реклама - все крупные компании - государственные и в рекламу платят постоянно.
    chip1
    Частных телекомпаний в России нет, фактически государство субсидирует потерю доходов от коммерческой рекламы на своих собственных каналах, казалось бы нафига?, а все просто, каналы государственный и существуют за бюджетные деньги, а вот коммерческими услугами и распределением прибыли занимаются уважаемые люди!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close