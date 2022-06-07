Российское правительство будет субсидировать телевизионную рекламу

Правительство РФ одобрило выделение субсидий на поддержку рекламы российских брендов. В первую очередь речь идет о размещении на телеканалах. В 2022 году на эти цели будет выделено 500 миллионов рублей, сообщил 7 июня глава Минпромторга Денис Мантуров во время своего выступления на форуме «Неделя российского ритейла».
«Правительство приняло решение, в этом году впервые будет выделено пока 500 миллионов рублей в пилотном режиме на продвижение в СМИ, в первую очередь на телевидении, российских брендов», — цитирует заявление Мантурова РИА Новости.
Из открытых источников следует, что на одном из федеральных каналов 12 выходов во время рейтинговых программ стоит более 400 тысяч рублей с учетом «пакетных» скидок.