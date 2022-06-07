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    Петербург остается лидером по числу новых случаев COVID-19 в России

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    В Петербурге по-прежнему выявляется больше всех в стране новых случаев коронавируса. При этом выздоровевших больше, чем заболевших.

    Как следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией, в Петербурге выявлен 251 новый случай коронавируса (против 242 накануне). Скончались 9 человек (11 накануне). В больницу попал 121 человек, а поправились — 373.

    В Москве за минувшие сутки выявлено 167 новых случаев коронавирусной инфекции. В больницу попали 165 человек, а поправились — 344. Скончались от COVID-19 11 человек.

    Всего в России за последние сутки обнаружили 3 259 заражений коронавирусом. В стационарах страны оказались 1 866 человек. Полностью поправились больше 5 тысяч человек. При этом медики зафиксировали 73 смерти.

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