Петербург остается лидером по числу новых случаев COVID-19 в России

В Петербурге по-прежнему выявляется больше всех в стране новых случаев коронавируса. При этом выздоровевших больше, чем заболевших.

Как следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией, в Петербурге выявлен 251 новый случай коронавируса (против 242 накануне). Скончались 9 человек (11 накануне). В больницу попал 121 человек, а поправились — 373.



В Москве за минувшие сутки выявлено 167 новых случаев коронавирусной инфекции. В больницу попали 165 человек, а поправились — 344. Скончались от COVID-19 11 человек.