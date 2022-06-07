«Рено» и машина ВАИ не поделили перекресток Измайловского проспекта и набережной Фонтанки

Машина военной автоинспекции попала в ДТП в Адмиралтейском районе Петербурга утром 7 июня. Авария изрядно сузила проезд.
На Измайловском проспекте, у перекрестка с набережной Фонтанки, столкнулись Renault Kaptur и автомобиль ВАИ, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Алексей. В пресс-службе ЗВО «Фонтанке» уточнили, что авария обошлась без пострадавших. В обстоятельствах произошедшего разбираются компетентные службы.
Судя по фото, машины помяли друг другу бока и оказались на встречных полосах. «Рено» развернуло поперек дороги, и он перегородил полторы полосы в сторону набережной, а машина ВАИ заняла ряд в противоположном направлении. По данным «Яндекс.Пробок», на Измайловском проспекте затруднено движение в сторону Фонтанки.