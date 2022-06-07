Платья из растений и опера на «Полтаве»: Фестиваль цветов превратит площадь в сад

Оперная музыка и выставка фигур из растений разной расцветки и форм — две главные причины сходить на Фестиваль цветов 9 июня. На площади Островского солисты петербургских театров и флористы из России и стран ближнего зарубежья объединятся, чтобы превратить пространство у Александринского театра в фантастический сад петровских времён.

Бал цветов — конкурс-показ, где команды продемонстрируют воплощение всех идей, должен начаться в 15:00 в четверг, 9 июня. За несколько дней до праздника команды флористов традиционно начнут создавать цветочные повозки, платья, зонтики и шляпки для моделей. Тема этого года — время реформ и правление Петра I. Абсолютно каждый элемент в костюмах на фестивале делается из растений: особенно хрупкие и нежные цветы закрепляют в незаметных колбах с водой, более стойкие используют в срезанном виде. Среди разнообразия материалов есть такие растения, которые не купишь в обычном цветочном.

За музыку весь день ответственны молодые солисты ведущих театров. Например, артистка «Мюзик-Холла» Елизавета Михайлова, меццо-сопрано Цветана Омельчук и сопрано Карина Чепурнова из Академии молодых оперных певцов Мариинского театра и трио «O.R.P.H.E.U.S.», состоящее из Бориса Степанова, Романа Арндта (оперная труппа Михайловского театра) и Ильи Селиванова (Большой театр).



Сцена для Бала цветов в этом сезоне оформлена в виде палубы парусника «Полтава» — 54-пушечного линейного корабля.



Рассмотреть цветочные платформы конкурса в деталях легче всего будет 10 и 11 июня — на эти дни «экспонаты» останутся на площади Островского в открытом доступе. Организаторы праздника — Комитет по развитию туризма — предложат горожанам выбрать самую необычную и красивую передвижную конструкцию. Голосование пройдёт онлайн, в официальной группе Visit Petersburg. (0+)