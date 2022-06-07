Евро и доллар на торгах движутся в разных направлениях

На открытии торгов на Мосбирже во вторник, 7 июня, курс доллара растет на
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На открытии торгов на Мосбирже во вторник, 7 июня, курс доллара растет на
Индекс Мосбиржи на открытии снижается на
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