Евро и доллар на торгах движутся в разных направлениях

На открытии торгов на Мосбирже во вторник, 7 июня, курс доллара растет на 0,45 % — до 61,29 рубля. Курс евро, напротив, падает на 0,92 % — до 64,5 рубля.

Индекс Мосбиржи на открытии снижается на 0,04 % , РТС — на 0,06 % .