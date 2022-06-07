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    Евро и доллар на торгах движутся в разных направлениях

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    2 комментария

    На открытии торгов на Мосбирже во вторник, 7 июня, курс доллара растет на 0,45 % — до 61,29 рубля. Курс евро, напротив, падает на 0,92 % — до 64,5 рубля.

    Индекс Мосбиржи на открытии снижается на 0,04 %, РТС — на 0,06 %.

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    Комментарии (2)

    Алешик
    толку-то от этого курса... Я,как обычный гражданин, НИГДЕ не куплю эту валюту по такому курсу!🤦
    chip1
    Для россиян колебания +/- рубль это полный штиль, вот 10-20-50% это уже интересно.
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