Курьер на электровелосипеде сбил экс-главреда «Vogue Россия» Долецкую

В центре Москвы курьер на электровелосипеде сбил бывшего главного редактора «Vogue Россия» Алёну Долецкую. Об этом 7 июня сообщают «Агентство Москва» и «Известия» со ссылками на источники в экстренных службах.

По данным изданий, журналистка поступила в больницу с закрытым переломом правой кисти, а также ушибом правого локтевого сустава. Инцидент произошел в Кропоткинском переулке 6 июня.

