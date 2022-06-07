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    Курьер на электровелосипеде сбил экс-главреда «Vogue Россия» Долецкую

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    В центре Москвы курьер на электровелосипеде сбил бывшего главного редактора «Vogue Россия» Алёну Долецкую. Об этом 7 июня сообщают «Агентство Москва» и «Известия» со ссылками на источники в экстренных службах.

    По данным изданий, журналистка поступила в больницу с закрытым переломом правой кисти, а также ушибом правого локтевого сустава. Инцидент произошел в Кропоткинском переулке 6 июня.

    «В ходе предварительной проверки выяснилось, что неустановленное лицо около д. 4 по Кропоткинскому пер. совершило наезд на Долецкую, после чего с места происшествия скрылось», — сообщается об происшествии.

    Полиция проводит проверку, личность велосипедиста устанавливается.

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