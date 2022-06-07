    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, зап

    764мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.11eur64.87
    Петербург — МариуполюПрокуроский маневрВыставка Врубеля- что смотретьОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Заводского рабочего задержали в Петербурге после вечера в компании двух несовершеннолетних

    1581
    обсудить

    Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого в развратных действиях в отношении двух 14-летних подростков.

    В полицию о неприятном знакомстве школьников сообщил их старший товарищ — 18-летний житель Колпино 5 июня около половины десятого вечера, стало известно «Фонтанке» 7 июня. Он рассказал, что подростки поведали ему, как пришли в гости к знакомому в квартиру на Павловской улице, а мужчина стал обнажаться и трогать их.

    Наряд Колпинского ОМВД, выехавший в указанную квартиру, задержал там 47-летнего рабочего завода в состоянии алкогольного опьянения. Помещение он снимал.

    СК возбудил уголовное дело по статье «Развратные действия».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close