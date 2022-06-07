Заводского рабочего задержали в Петербурге после вечера в компании двух несовершеннолетних

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого в развратных действиях в отношении двух 14-летних подростков.
В полицию о неприятном знакомстве школьников сообщил их старший товарищ — 18-летний житель Колпино 5 июня около половины десятого вечера, стало известно «Фонтанке» 7 июня. Он рассказал, что подростки поведали ему, как пришли в гости к знакомому в квартиру на Павловской улице, а мужчина стал обнажаться и трогать их.
Наряд Колпинского ОМВД, выехавший в указанную квартиру, задержал там 47-летнего рабочего завода в состоянии алкогольного опьянения. Помещение он снимал.
СК возбудил уголовное дело по статье «Развратные действия».