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    Кандидат в транспортные вице-губернаторы Петербурга объяснил, откуда появились Z в метро и автобусах

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    13 комментариев

    Кандидат в транспортные вице-губернаторы Петербурга, до этого глава комитета по транспорту Кирилл Поляков ответил на вопрос депутата от партии «Яблоко» Александра Шишлова о появлении букв Z в городском транспорте. Депутат во время представления чиновника 7 июня в городском парламенте заявил, что не все поддерживают спецоперацию и нужно уважать разные точки зрения.

    Шишлов обратил внимание на то, что у Полякова на лацкане пиджака закреплена буква Z.

    «От каких проблем нам удалось уйти благодаря спецоперации, многие понимают. Точки зрения могут быть разные. Но пиджак мой, и я решаю, что носить. Что касается размещения Z на подвижном составе, то, о чем вы мне писали мне в запросе, — это частные перевозчики. Это решение их трудовых коллективов», — заявил Поляков.

    В ответ на уточняющий вопрос Шишлова, а как же быть с метро, ведь это государственная собственность, он сообщил: «В метро тоже есть трудовой коллектив. Он принял решение». Когда Шишлов попросил показать это решение, Поляков предложил отправить запрос в профсоюз метро.

    Ранее пост вице-губернатора по транспорту занимал Максим Соколов. Он был назначен главой «АвтоВАЗа» в мае. Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов предложил на его место назначить Кирилла Полякова.

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    Комментарии (13)

    Леонтий
    Кириенко умный человек,удивляюсь,как он на букву Z и бабушку с флагом добро дал.
    Ахмат-Сила
    через несколько дней уничтожим всех шайтанов и дойдем до польской границы Дон! Слава Путину и Кадырову!!!
    Антител
    Здравый смысл побеждает? Сомневаюсь ...
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