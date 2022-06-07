Кандидат в транспортные вице-губернаторы Петербурга объяснил, откуда появились Z в метро и автобусах

Кандидат в транспортные вице-губернаторы Петербурга, до этого глава комитета по транспорту Кирилл Поляков ответил на вопрос депутата от партии «Яблоко» Александра Шишлова о появлении букв Z в городском транспорте. Депутат во время представления чиновника 7 июня в городском парламенте заявил, что не все поддерживают спецоперацию и нужно уважать разные точки зрения.



Шишлов обратил внимание на то, что у Полякова на лацкане пиджака закреплена буква Z. «От каких проблем нам удалось уйти благодаря спецоперации, многие понимают. Точки зрения могут быть разные. Но пиджак мой, и я решаю, что носить. Что касается размещения Z на подвижном составе, то, о чем вы мне писали мне в запросе, — это частные перевозчики. Это решение их трудовых коллективов», — заявил Поляков.

В ответ на уточняющий вопрос Шишлова, а как же быть с метро, ведь это государственная собственность, он сообщил: «В метро тоже есть трудовой коллектив. Он принял решение». Когда Шишлов попросил показать это решение, Поляков предложил отправить запрос в профсоюз метро.