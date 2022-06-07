Семилетнюю девочку сбил пенсионер на «Ниссане» во дворах Гражданки

Припаркованные машины во дворах Калининского района затруднили обзор водителю «Ниссана», и он сбил маленькую девочку, которая решила перейти дорогу.
Скорую вызвали накануне около восьми вечера к дому 33 по улице Карпинского, стало известно «Фонтанке» 7 июня. Семилетнюю девочку с травмами увезли в больницу имени Раухфуса в состоянии средней тяжести. Её, по предварительной информации, сбил «Ниссан Террано», за рулем которого был 72-летний житель Петербурга.
Ребенок без сопровождения взрослых решил пересечь двор и вышел из-за припаркованных автомобилей, в этот момент и произошел наезд.
Проводится проверка.