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    Семилетнюю девочку сбил пенсионер на «Ниссане» во дворах Гражданки

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    3 комментария

    Припаркованные машины во дворах Калининского района затруднили обзор водителю «Ниссана», и он сбил маленькую девочку, которая решила перейти дорогу.

    Скорую вызвали накануне около восьми вечера к дому 33 по улице Карпинского, стало известно «Фонтанке» 7 июня. Семилетнюю девочку с травмами увезли в больницу имени Раухфуса в состоянии средней тяжести. Её, по предварительной информации, сбил «Ниссан Террано», за рулем которого был 72-летний житель Петербурга.

    Ребенок без сопровождения взрослых решил пересечь двор и вышел из-за припаркованных автомобилей, в этот момент и произошел наезд.

    Проводится проверка.

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    Комментарии (3)

    А13579
    Скорость во дворах ограничена 20км/ч. Водитель, у которого нормально работает мозг, по двору, где обзор закрыт припаркованными машинами, кустами и т.п., больше 10км/ч не поедет, на этой скорости тормозной путь меньше метра. У пенсионера не работал…
    мухомор
    Информация по традиции подана в людоедском стиле. Ребёнок решил пересечь двор без сопровождения. Ничего себе. Куда смотрят родители и/или законные представители, органы опеки и лично г-н Бастрыкин.
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