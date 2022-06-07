Иностранец пытался изнасиловать петербурженку, возвращавшуюся домой, но она отбилась

23-летнюю жительницу Московского района увезли в больницу с травмами лица после нападения мужчины, который пытался её изнасиловать. Она не дошла пару метров до дома.



В полицию о произошедшем сообщил знакомый пострадавшей накануне около половины второго ночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 июня. По предварительной информации, на девушку напали у дома 24, корпус 1, по проспекту Юрия Гагарина. Мужчина несколько раз ударил её по лицу и пытался раздеть, но петербурженке удалось отбиться.

