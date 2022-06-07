Гору ювелирки на миллионы рублей вынесли из коттеджа главврача петербургской поликлиники

Главный врач одной из петербургских поликлиник значительно обеднела, пока была в двухнедельном отъезде. Кто-то забрался в её коттедж на севере города, забрал ювелирные украшения и наличку. Об этом «Фонтанке» стало известно 7 июня.



41-летняя женщина позвонила в полицию в воскресенье вечером. Она пояснила, что с 21 мая была в отъезде, а в это время вор проник в ее двухэтажный дом, отжав стеклопакет. Исчезло множество ювелирных изделий из золота, серебра и платины на сумму 4,5 млн рублей. Также неизвестный унес с собой более миллиона рублей наличными. Финальная сумма ущерба составила 5,6 млн рублей.