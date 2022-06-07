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    Гору ювелирки на миллионы рублей вынесли из коттеджа главврача петербургской поликлиники

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    10 комментариев

    Главный врач одной из петербургских поликлиник значительно обеднела, пока была в двухнедельном отъезде. Кто-то забрался в её коттедж на севере города, забрал ювелирные украшения и наличку. Об этом «Фонтанке» стало известно 7 июня.

    41-летняя женщина позвонила в полицию в воскресенье вечером. Она пояснила, что с 21 мая была в отъезде, а в это время вор проник в ее двухэтажный дом, отжав стеклопакет. Исчезло множество ювелирных изделий из золота, серебра и платины на сумму 4,5 млн рублей. Также неизвестный унес с собой более миллиона рублей наличными. Финальная сумма ущерба составила 5,6 млн рублей.

    Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

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    Комментарии (10)

    Добрый кот
    Ковидные выплаты дошли наконец до адресата.
    266130020
    вот жеж бедолаге не повезло, но ничего еще накалымит
    bash
    Просто так что ли раздували статистику по Ковиду для доплат?
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